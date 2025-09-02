Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал об изучении французского языка

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, какие трудности испытывает в процессе изучения французского языка и с чем они связаны.

«Я сразу начал учить французский язык, как приехал туда. У меня была пауза по обучению в США. Было реально тяжело учить, потому что у меня не совсем хороший английский. Он не дал никакого бонуса для изучения французского. Для меня было изучение с нуля. Могу сказать, что добился хороших успехов, ведь могу общаться на нём. Но могло быть успешнее», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.