Дмитрий Баринов ответил, чувствует ли себя «дедом» в сборной России

Дмитрий Баринов ответил, чувствует ли себя «дедом» в сборной России
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о своём положении в национальной команде.

— Ты один из самых опытных ребят в сборной. Чувствуешь себя «дедом»?
— «Дед» в каком плане?

— Авторитетный парень.
— В сборной нет авторитетов, тут все равны. Я считаю себя молодым, хоть мне скоро и 29 лет. Это самый сок, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В рамках сентябрьского сбора национальная команда России проведёт два матча: 4 сентября россиянам предстоит встреча со сборной Иордании на домашнем поле, 7 сентября состоится гостевая игра с Катаром.

