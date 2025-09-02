Дмитрий Баринов ответил, чувствует ли себя «дедом» в сборной России

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о своём положении в национальной команде.

— Ты один из самых опытных ребят в сборной. Чувствуешь себя «дедом»?

— «Дед» в каком плане?

— Авторитетный парень.

— В сборной нет авторитетов, тут все равны. Я считаю себя молодым, хоть мне скоро и 29 лет. Это самый сок, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В рамках сентябрьского сбора национальная команда России проведёт два матча: 4 сентября россиянам предстоит встреча со сборной Иордании на домашнем поле, 7 сентября состоится гостевая игра с Катаром.