Баринов рассказал, сильно ли изменились братья Миранчуки со времён «Локомотива»

Баринов рассказал, сильно ли изменились братья Миранчуки со времён «Локомотива»
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов не считает, что братья Алексей и Антон Миранчуки сильно изменились со времён их выступления в составе железнодорожников.

— Сильно ли изменились Миранчуки?
— Нет. Мы постоянно на связи. Круто, что они приезжают. Иногда вспоминаем моменты, которые были, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Дмитрий Баринов: мне звонил Николич, но у меня контракт с «Локомотивом»

«Золотая» эра «Локомотива»:

