Дмитрий Баринов: верю, что ещё сыграю на международных турнирах

Дмитрий Баринов: верю, что ещё сыграю на международных турнирах
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов выразил надежду, что ещё сможет сыграть на международных турнирах.

— Веришь, что ещё сыграешь на международных турнирах?
— Честно, да. У меня есть вера и надежда. И самое главное, чтобы не подвело здоровье, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

28-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В сезоне-2017/2018 хавбек стал чемпионом России в составе железнодорожников.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года после ситуации на Украине.

