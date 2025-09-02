Скидки
Баринов ответил, удивлён ли тем, что «Локомотив» не предлагает новый контракт

Комментарии

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил, удивлён ли тем, что клуб не предлагает ему новый контракт.

— Не удивляет, что клуб не предлагает новый контракт?
— Не скажу, что удивляет. Но то что не начались какие-то переговоры — есть такое. Юрий Дмитриевич Нагорных сказал, что процесс идёт, — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

