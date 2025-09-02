Тренер вратарей сборной России Кафанов ответил, кто сыграет в матчах с Иорданией и Катаром

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто будет в воротах на матчах с командами Иордании и Катара.

«Ещё будем совещаться с тренерским штабом. Планируется, что Саша Максименко начнёт матч с Иорданией, а Матвей Сафонов будет в основном составе с Катаром. Дальше — уже по ситуации», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.