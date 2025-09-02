Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов вспомнил голевую ошибку Сафонова в матче с Нигерией в июне

Кафанов вспомнил голевую ошибку Сафонова в матче с Нигерией в июне
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ошибку вратаря команды Матвея Сафонова в контрольном матче со сборной Нигерии (1:1).

«Матвей не играет в «ПСЖ», но это наш русский вратарь, которому нужна практика. Это тот момент, когда он нам нужен, а мы — ему. Любой вратарь может допустить ошибку. В июне двух тренировок ему было мало. Мы сделали выводы. От ошибок никто не застрахован», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Виталий Кафанов: посоветовал бы Сафонову остаться в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android