Кафанов вспомнил голевую ошибку Сафонова в матче с Нигерией в июне

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал ошибку вратаря команды Матвея Сафонова в контрольном матче со сборной Нигерии (1:1).

«Матвей не играет в «ПСЖ», но это наш русский вратарь, которому нужна практика. Это тот момент, когда он нам нужен, а мы — ему. Любой вратарь может допустить ошибку. В июне двух тренировок ему было мало. Мы сделали выводы. От ошибок никто не застрахован», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.