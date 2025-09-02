Виталий Кафанов высказался о конкуренции Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Тренер сборной России Виталий Кафанов высказался о конкуренции голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» после ухода Джанлуиджи Доннаруммы.

«Понятно, что он начнёт сезон, но есть другие турниры, где будут играть оба вратаря. Дальше уже будет зависеть от их игры. Доннарумма в прошлом сезоне лишил шансов Матвея своей блестящей игрой. Сейчас же шансы 50 на 50», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал об изучении французского языка

Российские футболисты за рубежом: