Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов: посоветовал бы Сафонову остаться в «ПСЖ»

Виталий Кафанов: посоветовал бы Сафонову остаться в «ПСЖ»
Комментарии

Тренер сборной России Виталий Кафанов посоветовал вратарю Матвею Сафонову остаться в «ПСЖ».

«Когда у меня совета не просят, я его не даю. Но если бы Матвей спросил, я бы посоветовал остаться. Сейчас Доннарумма ушёл, а Матвей уже в команде год. Сейчас ситуация другая, в пользу Матвея», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Виталий Кафанов высказался о конкуренции Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android