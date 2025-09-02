Виталий Кафанов: посоветовал бы Сафонову остаться в «ПСЖ»

Тренер сборной России Виталий Кафанов посоветовал вратарю Матвею Сафонову остаться в «ПСЖ».

«Когда у меня совета не просят, я его не даю. Но если бы Матвей спросил, я бы посоветовал остаться. Сейчас Доннарумма ушёл, а Матвей уже в команде год. Сейчас ситуация другая, в пользу Матвея», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме Виталий Кафанов высказался о конкуренции Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Российские футболисты за рубежом: