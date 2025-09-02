Скидки
Кафанов: приезд Сафонова повышает качество тренировок сборной России, все хотят забить ему

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, как приезд голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в расположение сборной влияет на качество тренировок национальной команды.

«Приезд Матвея повышает уровень и качество тренировок сборной России. К нему тянутся другие вратари. Одному не забили на тренировках, другому два забили, а все лучшие удары были, когда в воротах был Матвей. Все полевые футболисты хотят бить такому вратарю», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Последний раз за сборную России вратарь сыграл 6 июня в товарищеском матче с командой Нигерии (1:1). Тогда результативная ошибка голкипера привела к пропущенному голу.

В четверг, 4 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, национальная команда России сыграет с Катаром.

Новости. Футбол
