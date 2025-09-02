Кафанов высказался о коммуникации между Сафоновым и украинцем Забарным в «ПСЖ»

Тренер сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о коммуникации между вратарём Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильёй Забарным в «ПСЖ».

— Как Сафонову коммуницировать с Забарным?

— Как в профессиональном футболе. Футболист «ПСЖ» должен делать всё в интересах клуба, а не показывать характер и тянуть на себя одеяло, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Российские футболисты за рубежом: