«Всё начинается заново». Кафанов — о шансах Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Тренер сборной России Виталий Кафанов высказался о шансах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» после ухода Джанлуиджи Доннаруммы из клуба.

«Доннарумма убедил своей игрой, что он должен быть в клубе, но сейчас его уже нет. Сейчас начинается сезон и всё начинается заново. Я ещё год назад говорил, что Матвей будет играть, и он сыграл 19 матчей. И никто в это не верил. Сейчас верю, что шансы 50 на 50», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

