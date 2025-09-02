Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё начинается заново». Кафанов — о шансах Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

«Всё начинается заново». Кафанов — о шансах Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной России Виталий Кафанов высказался о шансах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» после ухода Джанлуиджи Доннаруммы из клуба.

«Доннарумма убедил своей игрой, что он должен быть в клубе, но сейчас его уже нет. Сейчас начинается сезон и всё начинается заново. Я ещё год назад говорил, что Матвей будет играть, и он сыграл 19 матчей. И никто в это не верил. Сейчас верю, что шансы 50 на 50», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Кафанов: приезд Сафонова повышает качество тренировок сборной России, все хотят забить ему

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android