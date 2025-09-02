Кафанов: все достижения «Будё-Глимт» связаны с Хайкиным

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что успехи норвежского клуба «Будё-Глимт» связаны с российским голкипером команды Никитой Хайкиным.

«С каждым годом клуб Хайкина «Будё-Глимт» становится сильнее и лучше. Все достижения связаны с нашим вратарём, в том числе победы и выход в Лигу чемпионов. Пока идёт, так и идёт», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время голкипер провёл за норвежский клуб 217 матчей. Ранее Хайкин вызывался в сборную, однако так и не сыграл ни одного матча.

«Будё-Глимт» проиграл «Штурму» в гостях в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со счётом 1:2, однако первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежцев. Таким образом, по результатам двух игр в общий этап Лиги чемпионов вышла норвежская команда.