Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о травме Станислава Агкацева

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался на тему травмы голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Очень жаль, что Агкацев покинул расположение сборной. У него несерьёзная травма, но, если бы он её усугубил, «Краснодар» остался бы без вратаря на три-четыре недели», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.