Кафанов объяснил вызов голкипера «Спартака» Максименко в сборную России

Тренер сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов голкипера «Спартака» Александра Максименко в расположение национальной команды.

«Максименко в самом лучшем состоянии, если говорить про тренировки. Он выглядит очень хорошо. Саша даже в выходной в «Спартаке» пошёл потренировался после матча с «Зенитом». Это убедило, что его нужно вызвать. Саша в очень хорошей форме», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Как появился «Спартак»: