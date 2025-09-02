Скидки
Виталий Кафанов высказался об интересе «Челси» к Даниилу Худякову

Тренер сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об интересе «Челси» к российскому голкиперу «Штурма» Даниилу Худякову.

«Худякову предстоит восстанавливаться ещё три-четыре недели при том, что операция прошла успешно. У него там болт, поэтому надо время, чтобы всё прижилось и заработало. Но в клубе к нему хорошо относятся и ждут его возвращения.

Я не знаю, что Даня думает об интересе «Челси». У каждого свой путь. Чтобы стать вратарём, нужно играть. Лучше пусть будет клуб не такой значимый, как «Челси», но тот, где он будет играть. Если выбирать между первым вратарём в «Штурме» и третьим в «Челси», лучше остаться в Австрии. Ему необходимо играть», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

