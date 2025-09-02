Кафанов ответил, в каком случае Сафонову стоит задуматься об уходе из «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, в каком случае вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов мог бы рассмотреть вариант с уходом из парижского клуба.

«Не понимаю, почему все писали, что Сафонову надо уходить. Он сыграл достаточно и показал весомый показатель. Я не припомню, кто из наших вратарей провёл сезон на таком уровне. Если в этом сезоне он сыграет меньше, чем в прошлом сезоне, стоит только в мае задуматься об уходе», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.