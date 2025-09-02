Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей сборной России: Агкацев совершил меньше всего ошибок за игровой отрезок

Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что в старте матча с Иорданией вышел бы голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев, если бы не его травма. Напомним, вратарь покинул расположение команды из-за повреждения.

«Мы ждём Стасика Агкацева и надеемся, что приедет здоровым. Если бы он сейчас был здесь, вышел бы в старте с Иорданией.

Впервые за долгое время в игровой отрезок ошибались все, но меньше всего — Агкацев. Все ребята из запасной обоймы совершили по две ключевые ошибки. Может, вы не заметили, но у нас один из самых молодых составов вратарей в сборной. Сейчас так сложилось, что Шунин и Гильерме закончили, а у Лунёва не всё хорошо идёт. Возрастные вратари не вызываются. Но это говорит о том, что у нас много сильных вратарей», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Комментарии
