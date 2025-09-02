Скидки
Тренер вратарей сборной России Кафанов прокомментировал вызов голкипера «Зенита» Адамова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вызове голкипера «Зенита» Дениса Адамова в национальную команду.

«Вызвали его в сборную, чтобы показать, что Денис нам нравится, и он заслужил вызов. Это пока аванс. Хотелось бы вызвать и похвалить за то, что было», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Как сборная России играет при Карпине:

