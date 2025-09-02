Агент Баринова сообщил об отсутствии переговоров с «Локомотивом» по новому контракту

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, раскрыл, есть ли прогресс в переговорах с московским клубом о новом контракте для своего клиента.

«Прошло около 10 дней с заявления председателя совета директоров «Локомотива» Нагорных о том, что команда заинтересована в продолжении сотрудничества с капитаном и лидером Бариновым.

Но на сегодняшний день гендиректор не смог найти время для личной встречи, более того, сегодня была получена информация, что встреча переносится ещё как минимум на неделю! Эта ситуация нас немного настораживает», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.