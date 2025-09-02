Кафанов: если бы Игорь Акинфеев был в кандидатах, точно был бы в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, был ли голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лучшим на старте сезона.

— Акинфеев был лучшим на старте сезона?

— Один из лучших. Если бы он был в кандидатах, точно был бы в сборной России, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Материалы по теме Тренер вратарей сборной России Кафанов прокомментировал вызов голкипера «Зенита» Адамова

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: