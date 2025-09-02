Тренер вратарей сборной России сравнил уровень Агкацева и Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос про уровень вратарей команды Станислава Агкацева, играющего в «Краснодаре», и Матвея Сафонова, который выступает за «ПСЖ».

— Сейчас по уровню Агкацев не уступает Сафонову?

— Нельзя сравнивать, потому что они играют в разных чемпионатах. Если говорить по тренировкам, сильнее готов Матвей. Определяю это, исходя из всех показателей вместе. Дело не в ошибках, а в неберущихся мячах, которые они достают. Матвей и Максименко сейчас больше всех спасли таких мячей. По двум тренировкам сложно делать выводы, — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.