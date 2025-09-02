Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов заявил, что готов вернуться в «Ростов»

Виталий Кафанов заявил, что готов вернуться в «Ростов»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил о готовности вернуться в «Ростов». После семи туров Мир РПЛ донской клуб занимает 14-е место.

«27 лет я работал без перерыва и понимал, что у меня кончаются эмоции, которыми должен делиться с вратарями на тренировках. Я чувствовал это немного раньше. После сезона понял, что мне нужна передышка. До сборов проехал 11 клубов и посмотрел тренировочный процесс.

Этот период мне был очень нужен. Я всё правильно сделал. Сейчас появляется желание работать. Я готов вернуться в «Ростов» и работать в любом клубе, потому что не представляю себя без ежедневной работы с вратарями. Беседы с тренерами вратарей клубов дают очень многое. Наверное, буду что-то менять в своём подходе. Мне везде понравилось, как работают вратари клубов РПЛ. Для вратарей и тренеров — это большая мотивация, когда я приезжал на них смотреть», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Кафанов: если бы Игорь Акинфеев был в кандидатах, точно был бы в сборной России

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android