Виталий Кафанов заявил, что готов вернуться в «Ростов»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил о готовности вернуться в «Ростов». После семи туров Мир РПЛ донской клуб занимает 14-е место.

«27 лет я работал без перерыва и понимал, что у меня кончаются эмоции, которыми должен делиться с вратарями на тренировках. Я чувствовал это немного раньше. После сезона понял, что мне нужна передышка. До сборов проехал 11 клубов и посмотрел тренировочный процесс.

Этот период мне был очень нужен. Я всё правильно сделал. Сейчас появляется желание работать. Я готов вернуться в «Ростов» и работать в любом клубе, потому что не представляю себя без ежедневной работы с вратарями. Беседы с тренерами вратарей клубов дают очень многое. Наверное, буду что-то менять в своём подходе. Мне везде понравилось, как работают вратари клубов РПЛ. Для вратарей и тренеров — это большая мотивация, когда я приезжал на них смотреть», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

