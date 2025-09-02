Скидки
Кафанов: Валерий Карпин не звал работать в «Динамо»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий касательно возможной работы в Мир РПЛ.

«Валерий Карпин не звал в «Динамо». При этом от предложений двух клубов из РПЛ этим летом я отказался, но сейчас готов работать», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

