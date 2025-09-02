Валерий Карпин оценил физическое состояние игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил физическое состояние игроков национальной команды.

«Настроение у сборников хорошее, физическое состояние разное после последнего тура. Некоторые не участвовали в командных действиях. Кто-то не восстановился, кто-то только прилетел», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Материалы по теме Кирилл Глебов: Карпин — футболист и тренер высокого уровня

Как сборная России играет при Карпине: