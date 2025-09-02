Кафанов: если Сафонов останется, я бы поговорил с тренерами «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил о желании пообщаться со своими коллегами в «Пари Сен-Жермен», если голкипер Матвей Сафонов останется в этой команде.

«Если Матвей останется, и у меня не будет в это время работы в клубе, то я бы поехал в «ПСЖ» и к Матвею, пообщаться с тренерами», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.