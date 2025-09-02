Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: удивлён ли я, что ещё в «Динамо»? Сейчас я тренер сборной России

Валерий Карпин: удивлён ли я, что ещё в «Динамо»? Сейчас я тренер сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, удивлён ли он, что по-прежнему возглавляет бело-голубых. По итогам семи туров Мир РПЛ бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице.

— Тен Хага уволили после двух туров. Вы удивлены, что вы ещё в «Динамо»?
— А «Динамо» здесь при чём. Я здесь тренер сборной.

— Есть ли вероятность, что вы останетесь только главным тренером сборной после ваших слов?
— Без понятия, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Материалы по теме
Сычёв ответил, стоит ли «Динамо» увольнять Карпина

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android