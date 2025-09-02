Скидки
Карпин объяснил, почему не рассматривал Чалова для вызова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, рассматривал ли нападающего ПАОКа Фёдора Чалова для вызова в национальную команду.

— Чалова не рассматривали?
— Нет. Пока он начинает играть и выходить. Мы за ним следим, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Фёдор Чалов — выпускник академии ПФК ЦСКА. С лета прошлого года нападающий выступает за ПАОК. В 40 матчах сезона-2024/2025 Чалов забил пять голов и сделал семь результативных передач. Действующий контракт нападающего с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 9 млн.

