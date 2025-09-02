Валерий Карпин высказался о невызове полузащитника «Спартака» Умярова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о невызове полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в штаб команды на сентябрьские товарищеские матчи с Иорданией и Катаром. Встречи состоятся 4 сентября в Москве на «Лукойл Арене» и 7 сентября в катарском Эр-Райяне соответственно.

«Что значит, в чём лучше Умяров должен стать? На все технические и тактические действия я могу вам привести свои действия. Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки. Глебов, Черников. Мы просматриваем новичков в лице Кирилла Глебова и Лукина», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.