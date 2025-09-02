Карпин ответил, на кого нужно ориентироваться полузащитнику «Спартака» Умярову

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, каким образом полузащитник «Спартака» и российской национальной команды Наиль Умяров мог бы повысить свой профессиональный уровень.

«С Умяровым не общался. Если он меня спросит, в чём надо прибавлять, и на кого ориентироваться, то скажу Гаттузо. Скромнее? Макелеле», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.