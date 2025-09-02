Скидки
Карпин — о выборе Сантоса сборной Бразилии: нам нужны те, кто хочет играть за Россию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение защитника «Зенита» Дугласа Сантоса принять вызов бразильской национальной команды. Ранее Сантос получил гражданство Российской Федерации.

«Было понятно, за какую сборную хочет играть Сантос. Всем было понятно, вам нет? Чего мне расстраиваться? Он паспорт не в сборной получал. Ему 31 год. Может, ему 40 будет, когда нас вернут? Он колебался по выбору сборной, когда был в расширенном списке. Нам нужны те, кто хочет играть за сборную России. Я с ним лично не общался, через посредников», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Карпин высказался о невызове полузащитника «Спартака» Умярова в сборную России

Как сборная России играет при Карпине:

