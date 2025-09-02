Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: по лимиту на легионеров я всё сказал в 2009-м году

Валерий Карпин: по лимиту на легионеров я всё сказал в 2009-м году
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге и отметил, что не общался по этому поводу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.

«По лимиту я всё сказал в 2009-м. С министром спорта не общался. Мне общения и так хватает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Сейчас клубы могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

Материалы по теме
Карпин — о выборе Сантоса сборной Бразилии: нам нужны те, кто хочет играть за Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android