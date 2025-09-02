Валерий Карпин: по лимиту на легионеров я всё сказал в 2009-м году

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге и отметил, что не общался по этому поводу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.

«По лимиту я всё сказал в 2009-м. С министром спорта не общался. Мне общения и так хватает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Сейчас клубы могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.