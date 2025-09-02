Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карпин предположил, почему Министерство спорта РФ направило внимание на работу в футболе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, почему Министерство спорта Российской Федерации направило внимание на работу в футболе. Ранее появлялась информация, что на 9 сентября запланирована встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярёва с представителями клубов Мир РПЛ.

— Почему Министерство спорта взялось за футбол?

— Футбол — спорт номер один, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

