Главная Футбол Новости

Карпин заявил, что не понимает, как потолок зарплат может работать в РПЛ

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин подчеркнул, что не понимает, как потолок зарплат может работать в Мир РПЛ.

«Не понимаю, как потолок зарплат может работать в незакрытой лиге. В закрытых американских лигах — понятно. Здесь — нет.

Лимиты у нас были разные. Вот сейчас у нас много полузащитников. Все они появились в последнее время. Конкуренция большая. Крайние нападающие тоже появляются», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

