Карпин рассказал, какую книгу нужно прочитать футболистам сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал книгу, которую нужно прочесть его подопечным.

«Отлично отношусь к введению списку книг для футболистов. Что им нужно прочитать? Робинзон Крузо. Последнее, что читал Диего Симеоне», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил о намерении заняться всесторонним развитием молодых российских футболистов. По его словам, Министерство спорта уже работает над созданием списка книжных ресурсов, которые будут рекомендованы к прочтению юным спортсменам.