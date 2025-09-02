Карпин: в ЦСКА и «Локомотиве» россияне ещё конкурируют с легионерами

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что в ЦСКА и «Локомотиве» играет больше россиян и они ещё конкурируют с легионерами.

— В «Зените» и «Спартаке» выходит мало россиян.

— Зато в ЦСКА и «Локомотиве» играет больше россиян. Они ещё конкурируют. Если другие клубы так хотят, значит это нормально. Это их решение, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мир РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды. Сейчас клубы могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.