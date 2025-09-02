Скидки
Карпин объяснил, почему не вызвал Сауся и Иосифова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Балтики» Владислав Саусь и его коллега по амплуа Никита Иосифов из «Целе» не получили вызов в национальную команду на сентябрьский сбор.

«За Саусем следим, он в расширенном расширенном списке. Иосифова хорошо знаем. Я его хотел в «Ростов», когда он ему было 18 лет. Но на их позиции другие футболисты, как Головин, Миранчуки, Глушенков и даже Обляков», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

