Валерий Карпин объяснил высокую травматичность Арсена Захаряна

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мнением о травматичности полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Конкретно с Захаряном не общался, но общаюсь с клубом. Почему много травм? Это случайность и много болезней: ангина и коронавирус. Даже после восстановления и такой болезни появляются мышечные травмы. С одной стороны, нормально, что это происходит», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, бо́льшую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

