Карпин: Сильянов по-прежнему самый универсальный игрок сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об универсальности защитника Александра Сильянова и полузащитника Матвея Кисляка.

«Сильянов по-прежнему самый универсальный игрок. Может сыграть на любой позиции в обороне. Кисляк тоже может сыграть на любой позиции», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.