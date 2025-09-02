Карпин ответил, стоит ли Матвею Сафонову уходить из «ПСЖ»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, считает ли, что отечественному вратарю Матвею Сафонову необходимо менять клуб в связи с отсутствием игрового времени в «ПСЖ».

— Стоит ли уходить Сафонову из «ПСЖ»?

— Не знаю ситуацию в «ПСЖ», но сам игрок должен принимать решение, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.