Карпин ответил, стоит ли Матвею Сафонову уходить из «ПСЖ»

Карпин ответил, стоит ли Матвею Сафонову уходить из «ПСЖ»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, считает ли, что отечественному вратарю Матвею Сафонову необходимо менять клуб в связи с отсутствием игрового времени в «ПСЖ».

— Стоит ли уходить Сафонову из «ПСЖ»?
— Не знаю ситуацию в «ПСЖ», но сам игрок должен принимать решение, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Сафонов не принял участия ни в одном матче за «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Виталий Кафанов: посоветовал бы Сафонову остаться в «ПСЖ»
