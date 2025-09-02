Карпин заявил, что не рассматривал Кузяева в «Динамо»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, рассматривал ли полузащитника Далера Кузяева в московский клуб.

«Не рассматривали Кузяева в «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Нынешним летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин являлся футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.