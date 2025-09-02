Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин заявил, что не рассматривал Кузяева в «Динамо»

Карпин заявил, что не рассматривал Кузяева в «Динамо»
Комментарии

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, рассматривал ли полузащитника Далера Кузяева в московский клуб.

«Не рассматривали Кузяева в «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Нынешним летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин являлся футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Валерий Карпин оценил соперников сборной России в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android