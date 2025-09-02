Валерий Карпин оценил соперников сборной России в сентябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил соперников российской национальной команды в сентябре.

«Наверное, Нигерия и Камерун посильнее, чем Иордания и Катар. Если ранжировать, они будут в первой пятёрке», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.

Как сборная России играет при Карпине: