Валерий Карпин заявил, что не жалеет, что возглавил «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что не жалеет о совмещении данного поста с работой на аналогичной должности в московском «Динамо».

«Точно не пожалел, что возглавил «Динамо». Почему? Потому что. У меня нет стресса», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На данный момент «Динамо» находится на девятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.