Агент Баринова: «Локомотив» не рассмотрел предложение АЕКа, хотя обещал это сделать

Агент Баринова: «Локомотив» не рассмотрел предложение АЕКа, хотя обещал это сделать
Комментарии

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, что московский клуб не стал рассматривать предложения от АЕКа по игроку.

«У нас был конкретный разговор на уровне агент—клуб со спортивным директором АЕКа Рибалтой. Также Рибалта разговаривал с руководством «Локомотива» о заинтересованнности в переходе Дмитрия.

На данный момент, «Локомотив» не стал рассматривать предложения от АЕКа, хотя предварительно у нас с руководством клуба была договоренность, что если будет предложение от европейского клуба порядка € 2 млн и устраивающее игрока, то они пойдут навстречу», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

