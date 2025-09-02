Валерий Карпин: шансов на wild-card ЧМ-2026 — ноль

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин высказался о возможном допуске национальной команды на чемпионат мира — 2026 за счёт получения специального приглашения.

«Шансов на wild-card ЧМ-2026 — ноль. Шансы будут, если закончится СВО. Сейчас шансов ноль», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В четверг, 4 сентября, сборная России проведёт товарищеский матч с Иорданией. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. В воскресенье, 7 сентября, российская национальная команда сыграет с Катаром на выезде.