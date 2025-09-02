Скидки
Португальский агент усомнился в вероятности работы Жозе Моуринью в РПЛ

Футбольный агент Пауло Барбоза отреагировал на слухи о возможной работе бывшего главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью в России.

«Сомневаюсь, что Моуринью действительно готов работать в России. Жозе только что расторг контракт с «Фенербахче», и сейчас его приоритет — работа в сборной Португалии или в другой сильной команде. Но именно в сборной — не думаю, что Моуринью сейчас возглавит какой-то клуб. По крайней мере, в ближайшее время», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Моуринью ранее работал с такими клубами, как мадридский «Реал», «Челси», «Порту», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома».

