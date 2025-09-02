Эдерсон — об уходе из «Ман Сити»: настало время закрыть эту победную главу и начать новую

Бразильский голкипер Эдерсон, который перешёл из «Манчестер Сити» в турецкий «Фенербахче», обратился к болельщикам английской команды, а также поблагодарил всех причастных к клубу людей. Напомним, вратарь выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года.

«Прошло почти 10 лет тренировок, достижений и празднований в футболке «Манчестер Сити». Десятилетие личного и профессионального роста, которые навсегда останутся со мной.

Я глубоко благодарен всем моим товарищам по команде: настоящим братьям по оружию, с которыми я делил победы, поражения, смех, слёзы и незабываемые воспоминания. Ничто не было бы возможным без вашей преданности, единства и дружбы.

Отдельное спасибо мистеру Пепу [Гвардиоле], который вместе с Хаби Мансисодором, нашим тренером вратарей, верил в меня и помогал мне расти не только как игроку, но и как человеку. Моя благодарность также всему тренерскому штабу.

Я хочу выразить особую благодарность всем сотрудникам «Манчестер Сити». Вы – настоящие скрытые герои этого клуба: те, благодаря которым проходят все тренировки, кто заботится о каждой детали и всегда готов оказать поддержку, зачастую оставаясь в тени. Именно вы делаете этот клуб уникальным, человечным и гостеприимным каждый день.

Нет слов, чтобы описать то, что я чувствую к вам, «горожане». Вы превращали каждую игру в нечто большее, чем футбол. Ваша безоговорочная поддержка, энергия на стадионе, ваши напутствия в трудные времена и ваши празднования в моменты славы были моим топливом. Благодаря вам Манчестер стал синим, и этот цвет навсегда останется в моём сердце. Двое из моих троих детей родились здесь, что делает этот город не обычным местом, а домом, который для меня таковым останется навсегда.

Настало время закрыть эту победную главу и начать новую, с новыми вызовами. Это то, что движет нами: всегда стремиться к лучшему, с самоотдачей, преданностью и целью.

Я желаю клубу дальнейших успехов, вдохновения и блеска, как это было в последние годы. Спасибо вам за всё. Вы изменили мою жизнь. Я люблю вас, «горожане», — написал Эдерсон в социальных сетях.