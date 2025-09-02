Скидки
Клубы АПЛ потратили на трансферы летом в три раза больше, чем любая другая лига

Комментарии

Клубы из английской Премьер-лиги потратили на трансферы минувшим летом в три раза больше денег, чем любой другой чемпионат в Европе. По данным Amazon, английские команды приобрели футболистов на € 3,58 млрд.

Ближайшим преследователем АПЛ является итальянская Серии А, клубы которой потратили € 1,18 млрд на трансферы минувшим летом. Далее следует немецкая Бундеслига, чьи команды купили игроков на € 858 млн. На четвёртом месте по тратам летом находится испанская Ла Лига — € 684 млн. Французская Лига 1 расположилась на пятой строчке, потратив € 662 млн.

Согласно данным Transfermarkt, самым дорогим трансфером лета в АПЛ стал переход форварда Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль». Он оценивается в € 145 млн.

