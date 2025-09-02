Скидки
Игрок «Крыльев Советов» Чернов: восьмое-девятое место сейчас вполне комфортное

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов считает, что положение самарской команды в турнирной таблице чемпионата России на данный момент достаточно комфортное.

«Бывают такие дни, как с «Краснодаром» — когда всё залетает. Восьмая минута — уже 0:2. Тяжело. Если с «Локомотивом» получилось, то «Краснодар» сыграл более компактно, плотно и по сути не дал никаких шансов на отыгрыш. Довольствуется тем что есть. Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Думаю, что восьмое-девятое место сейчас — вполне комфортное.

Конечно, тяжело, когда приходишь после «Спартака» — бороться за восьмое-девятое. Когда приезжаешь к лидерам, то говоришь ребятам, что с такими соперниками можно играть. Будем делать всё возможное», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После семи туров Мир РПЛ «Крылья Советов» занимают восьмое место с девятью очками.

