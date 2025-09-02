Скидки
Ямаль ответил Флику, заявившему, что эгоизм не позволил «Барселоне» победить в матче лиги

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на слова главного тренера команды Ханс-Дитера Флика, заявившего после ничейного матча с «Райо Вальекано» (1:1) в 3-м туре Ла Лиги, что эгоизм помешал сине-гранатовым добиться успеха в этой игре.

Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 40'     1:1 Перес – 67'    

«Не думаю, что результаты связаны с эгоизмом, это просто была не наша игра. Мы начали не с той интенсивностью, с какой закончили, и не были полностью сосредоточены. Да, Флик прав, что мы допустили много ошибок, и нам нужно становиться лучше.

Мы набрали семь из девяти возможных очков в очень сложных матчах, но об этом никто не говорит. Мы даже ещё не играли дома, только на выезде», — приводит слова Ямаля Barca Times на своей странице в социальной сети X.

