Ямаль ответил Флику, заявившему, что эгоизм не позволил «Барселоне» победить в матче лиги

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на слова главного тренера команды Ханс-Дитера Флика, заявившего после ничейного матча с «Райо Вальекано» (1:1) в 3-м туре Ла Лиги, что эгоизм помешал сине-гранатовым добиться успеха в этой игре.

«Не думаю, что результаты связаны с эгоизмом, это просто была не наша игра. Мы начали не с той интенсивностью, с какой закончили, и не были полностью сосредоточены. Да, Флик прав, что мы допустили много ошибок, и нам нужно становиться лучше.

Мы набрали семь из девяти возможных очков в очень сложных матчах, но об этом никто не говорит. Мы даже ещё не играли дома, только на выезде», — приводит слова Ямаля Barca Times на своей странице в социальной сети X.

